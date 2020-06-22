  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكعبة المشرفة

عاجل.. السعودية تقصر إقامة الحج على هؤلاء فقط

ماري ترامب

كتاب جديد لابنة شقيق «ترامب» يكشف أسرارًا مثيرة.. والأخير يرد

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يستنجد برئيس الوزراء من وزارة الإعلام

السعودية

انتهاء كورونا.. بشرى سارة من السعودية

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

إسرائيل

إسرائيل تعلن عن اسم الدولة الأخطر عليها في الشرق الأوسط

دبي

دبي تبدأ في استقبال السياح

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الذهب

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

اقتحموا المكاتب

"الأعلى للإعلام" يستنجد برئيس الوزراء من وزارة الإعلام

آخر الأخبار

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

خالد الجندي يشتم شخصين نقلا فتواه المثيرة للجدل: الاتنين حمير

#

قرار عاجل من «قطونيل» قبل اجتماع الأعلى للإعلام

#

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

#

العجوز البريطانية تستنجد برئيس الوزراء للزواج من الشاب المصري

اقتحام

مكرم محمد احمد

وزارة الاعلام

الأعلي للاعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص "الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب المجلس بدعم من موظفي الأمن".

وقال المجلس في مذكرته، إن "العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها".

وأشار المجلس إلى أن "الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام، تسيء للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس".

ولفت المجلس إلى أن "سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخلا تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرفا مشينا يسيء للحكومة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات من مارس
» الهند.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
» الغيرة القاتلة.. قتل عشيقته السابقة ليثبت حبه لصديقته
» وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية
» كورونا بإفريقيا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
» فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه
» 8 علامات على نقص فيتامين د تزيد من خطر الوفاة بكورونا
» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية