"الهجرة" تزف بشرى.. عودة 880 عالقًا من السودان

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عددًا من المصريين العالقين بالخرطوم فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن.



وتابعت الوزيرة في بيان لها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالى 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل فى السفارة المصرية بالخرطوم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المواطنين قد تحركوا فجر اليوم الاثنين من الخرطوم فى طريق عودتهم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع معبر قسطل البرى ومدينة أبوسمبل.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه قد تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات مع التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات استعدادا لاستقبال أبنائنا فور وصولهم. ‏‎