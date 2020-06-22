» وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أنه تم ضبط 3 حالات محاولة غش بالمحمول، وضبط طالب حاول تصوير ورقة الاسئلة.



وأوضح وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه تم تحرير محضرين لطالبين رفضا تدوين أى شيء على ورقة الأسئلة ، بالإضافة إلى خمس حالات ارتفاع فى درجة الحرارة، تم عزلهم وامتحانهم فى غرف العزل واستكملوا الامتحان بعد انخفاض الحرارة أثناء اللجنة بعد إعطائهم خافض للحرارة.



وتابع أن ذلك حدث فى اليوم الثانى لامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف نعى طالبا وطالبة اليوم توفيا وفاة طبيعية داعيا الله أن يلهم أهلم الصبر والسلوان.



وأكد، أنه لم يتم رصد أى حالات كورونا داخل اللجان ، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان اليوم من القسم الأدبى 85 ألف و414 طالب وطالب، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.