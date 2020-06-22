  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكعبة المشرفة

عاجل.. السعودية تقصر إقامة الحج على هؤلاء فقط

ماري ترامب

كتاب جديد لابنة شقيق «ترامب» يكشف أسرارًا مثيرة.. والأخير يرد

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يستنجد برئيس الوزراء من وزارة الإعلام

السعودية

انتهاء كورونا.. بشرى سارة من السعودية

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

إسرائيل

إسرائيل تعلن عن اسم الدولة الأخطر عليها في الشرق الأوسط

دبي

دبي تبدأ في استقبال السياح

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الذهب

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

قضايا وحوادث

صالح عباس
صالح عباس

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

#

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

#

عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة

#

بالصور.. آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أنه تم ضبط 3 حالات محاولة غش بالمحمول، وضبط طالب حاول تصوير ورقة الاسئلة.

وأوضح وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه تم تحرير محضرين لطالبين رفضا تدوين أى شيء على ورقة الأسئلة ، بالإضافة إلى خمس حالات ارتفاع فى درجة الحرارة، تم عزلهم وامتحانهم فى غرف العزل واستكملوا الامتحان بعد انخفاض الحرارة أثناء اللجنة بعد إعطائهم خافض للحرارة.

وتابع أن ذلك حدث فى اليوم الثانى لامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف نعى طالبا وطالبة اليوم توفيا وفاة طبيعية داعيا الله أن يلهم أهلم الصبر والسلوان.

وأكد، أنه لم يتم رصد أى حالات كورونا داخل اللجان ، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان اليوم من القسم الأدبى 85 ألف و414 طالب وطالب، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات من مارس
» الهند.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
» الغيرة القاتلة.. قتل عشيقته السابقة ليثبت حبه لصديقته
» وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية
» كورونا بإفريقيا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
» فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه
» 8 علامات على نقص فيتامين د تزيد من خطر الوفاة بكورونا
» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية