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كورونا بإفريقيا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

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الطيب حسين

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الصحة العالمية تحذر من موجة مدمرة لفيروس كورونا

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الدول الإفريقية ماتشيديسو مويتي، من بؤر جديدة لفيروس كورونا في عدد من الدول الإفريقية بينها الجزائر، معتبرًا أن القارة السمراء ستواجه خلال الفترة الجارية ارتفاعات مستمرة في الإصابات.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إفريقيا ستشهد "ارتفاعا مستداما" لحالات الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد حتى تطوير لقاح فعال ضد المرض وتوزيعه في المنطقة.

وحذر مويتي من أن الحكومة المحلية والمنظمات الصحية سيكون عليها التعامل مع بؤر تفشي المرض في عدد من دول المنطقة خاصة جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون.

من جانبه، أكد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان، أن الأوضاع في إفريقيا متباينة، وقال: "رأينا زيادة في الإصابات بنسبة تفوق 50% في بعض الدول، وفي بعض الدول الأخرى هذا العدد مستقر. لكن بشكل عام حصيلة الإصابات ترتفع".

وسجلت مجموعة دول إفريقية في الأسابيع الماضية ارتفاعات كبيرة للإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط تحذيرات مستمرة من قبل منظمة الصحة من تسارع انتشار المرض في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية بالمنطقة.



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