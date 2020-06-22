فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع بالمايوه

22 يونيو 2020 - 07:30 م

صدمت الفنانة والفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بعد نشرها صور جديدة لها بينما كانت تستمتع بوقتها في رحلة بحرية على متن يخت.

لكن ما أثار الجدل كان صورة ظهرت فيها فاطمة المؤمن بالمايوه لكنها قامت بتعديل الصورة وتغطية جسدها، وعندما تعرضت للانتقادات حذفتها إلا أن المتابعين استطاعوا أن يحتفظوا بالصورة وقاموا بتداولها.

ومع إعادة تداول تلك الصورة عادت الانتقادات إليها مؤكدين أنها لم تكن تحتاج لهذا التظليل خاصة وأنها كانت تظهر بإطلالات جريئة سابقا.



