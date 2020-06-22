فيديو «تيك توك» يظهر لحظة العثور على جثة متحللة

22 يونيو 2020 - 06:36 م

أظهر مقطع فيديو تم مشاركته عبر تطبيق "تيك توك"، لحظة العثور على بقايا بشرية ملقاة داخل أكياس القمامة ومخبأة في حقيبة.





واكتشفت الحقيبة مصادفة على شاطئ في دواميش هيد بمدينة سياتل بواشنطن، عندما عثر عليها مجموعة من المراهقين، بعد صدور رائحة كريهة منها.





وأعلنت شرطة سياتل، أنه تم العثور على جثة مخبأة داخل حقيبتين على الشاطئ والأخرى في الماء ليل الجمعة.





وفي المقطع، تظهر حقيبة سوداء على الصخور بجوار الماء، وتظهر فتاة تقترب منها، فين حين يشاهدها أصدقاؤها من فوق، ويدعونها إلى "فتحها".





وعلقت الفتاة: "تبدو رائحته كريهة، تبدو مبتذلة"، قبل أن تفتحها لتكشف عن كيس في الداخل. ويقول التعليق المصاحب للفيديو: "بمجرد أن فتحتها الرائحة كانت ساحقة".





ثم يتصل المراهقون بالشرطة لمعرفة ما إذا كانت الرائحة ناتجة عن "جثة" أو "مجرد طعام"، حيث بدأوا يشعرون "بالخوف". ثم تظهر مشاهد الفيديو سيارة شرطة على الشاطئ، و"سكرين شوت" من مقالة تقول إنه تم العثور على جثة.





وقالت إدارة شرطة سياتل في بيان الجمعة: "يحقق المحققون حاليًا بعد أن تم العثور على عدة أكياس تحتوي على رفات بشرية بالقرب من المياه في 1100 من شارع ألكي أف دبليو بعد ظهر اليوم".



