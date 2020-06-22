رئيس الوزراء يخصص بدل انتقال ومسكن للموظفين بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الحوافز التي سيتم الإعلان عنها قريبًا للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية للاتفاق على حزمة الحوافز التي سيتم منحها لموظفى الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى توفير وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار 10 سنوات.

وأضاف مدبولي أن قيمة الوحدة مخصوم منه قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد في الحي السكني R3 وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.

واستعرض وزيرا التخطيط والمالية تفاصيل الحوافز التي سيتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى موقف توفير باقي الخدمات من مدارس ومستشفيات ونواد اجتماعية.