  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

إسرائيل

إسرائيل تعلن عن اسم الدولة الأخطر عليها في الشرق الأوسط

دبي

دبي تبدأ في استقبال السياح

الذهب

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أرض وسكن مجانًا.. بشرى سارة من "بن سلمان"

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

السعودية- كورونا

السعودية تسجل أكبر معدل شفاء يومي من كورونا

غش جماعي في لجان "أبناء الكبار"

الأمن يكشف حقيقة صورة الغش الجماعي التي أثارت ضجة

كورونا

كورونا.. دولة عربية على مشارف مرحلة وبائية خطيرة

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

مال وأعمال

الذهب
الذهب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تراجع في أسعار الذهب.. تعرف عليها

#

أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم

#

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

#

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

مصر

الذهب

أسعار

ارتفاع

واصلت أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية في مصر بعدما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 787 جنيها، اليوم الاثنين، عقب ارتفاع الأسعار عالميا.

من جانبه قال إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية، إن "أسعار الذهب في مصر تواصل كسر مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت بنحو جنيهين في منتصف تعاملات اليوم الاثنين"، بحسب صحيفة "أموال الغد".

وتابع: "يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بالبورصات العالمية بنحو 8 دولارات لتسجل 1757 دولار للأوقية"

وذكرت الصحيفة أن أسعار الذهب عيار 21 حققت نحو 787 جنيه، وعيار 18 نحو 674.55 جنيه، وعيار 24 حققت نحو 899.40 جنيه، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى نحو 6296 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 5 جنيهات في الجرام الواحد، تزامنا مع صعودها عالميا بنحو 7 دولارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 8 علامات على نقص فيتامين د تزيد من خطر الوفاة بكورونا
» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"
» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليلا موحدا للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية