  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أرض وسكن مجانًا.. بشرى سارة من "بن سلمان"

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

السعودية- كورونا

السعودية تسجل أكبر معدل شفاء يومي من كورونا

غش جماعي في لجان "أبناء الكبار"

الأمن يكشف حقيقة صورة الغش الجماعي التي أثارت ضجة

كورونا

كورونا.. دولة عربية على مشارف مرحلة وبائية خطيرة

عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

السبب صادم.. طلاق عروسين في شهر العسل أمام المحكمة

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

إزالة تمثال للرئيس ?«روزفلت»

إزالة تمثال للرئيس «روزفلت».. وترامب يعلق بسخرية

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد

#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

الدولار

ارتفاع

الجنيه

ختام التعاملات

استقر سعر صرف الدولار، أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 22 - 6 – 2020.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الامريكى فى البنك المركزى المصرى نحو 16.12 جنسه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، بينما سجل فى البنك الاهلى المصرى نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك مصر نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، وحقق فى بنك العربى الافريقى الدولى نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، بينما سجل فى المصرف المتحد نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك عودة مصر نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع ، وحقق فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع ، فى حين سجل فى بنك بلوم مصر 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك التعمير والاسكان نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"
» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليلا موحدا للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية