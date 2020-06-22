تفاصيل اتهام نجم شهير بالاغتصاب.. وهكذا رد عليها

22 يونيو 2020 - 04:41 م

نفى الممثل الأمريكي، كول سبروز، مزاعم الاعتداء الجنسي الموجهة ضده وبعض النجوم الآخرين المشاركين في مسلسل "ريفرديل".





وغرد مساء الأحد: "في وقت سابق اليوم (أمس) اتهمت وثلاثة من زملاء العمل الآخرين زورًا بارتكاب جريمة جنسية من خلال حسابات مجهولة على تويتر".





وأضاف: "أنا آخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، وسأعمل مع الفرق المناسبة للوصول إلى جذرها".





وصف سبروز (27 عامًا)، الاتهامات الموجهة ضده بـ "الكاذبة"، قائلاً إنها "تلحق أضرارًا جسيمة" بضحايا "الاعتداء الفعلي".





وتابع: "لن أسعى أبدًا لإسكات أي شخص. أشجع الناس على النظر في الاتهامات بأنفسهم، لأنها غير صحيحة في الواقع". واستدرك قائلاً: "يبدو أن هذا هو الادعاء الأخير في سلسلة من الاتهامات"، التي رأى أنها تسعى إلى إفساد علاقته بزملائه.





والأحد، كتبت امرأة تدعى فيكتوريا على "تويتر"، أن سبروز "أصبح عدوانيًا" عندما عاد إلى غرفته بعد حفلة في مسكنه بجامعة نيويورك.





وأضافت: "ثم دفعني على السرير ووضع يديه تحت قميصي وبدأ في مداعبي ثديي وأخبرته عدة مرات أن يتوقف، ولن يستمع".





وتابعت: "في ذلك الوقت كنت أبكي، وراحة الكحول تظهر في أنفاسه. ولا يزال يقول لا إنه يشرع في فك سروالي. قبل أن يغادر في النهاية".



