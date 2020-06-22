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أوس أوس

على غير المتداول.. مفاجأة عن سبب وفاة نجل "أوس أوس"

على غير المتداول.. مفاجأة عن سبب وفاة نجل "أوس أوس"

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أوس أوس
أوس أوس

محمد فضل

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فجع نجم مسرح مصر، اليوم الإثنين، محمد أسامة المعروف بـ"أوس أوس"، بوفاة نجله الطفل الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر، وانتشرت أنباء عبر السوشيال ميديا ومواقع إخبارية بأنه سقط من البلكونة.

من جانبها خرجت شقيقته إيمي اسامة ، عن صمتها للرد على ما أثير والذي يمكن أن يضع شقيقها الفنان في موقف محرج قانونيًا ويمكن أن توجه له النيابة تهمة الإهمال، وكشفت عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عن السبب الحقيقي لوفاة نجل شقيقها، وقالت: " ارجووووووكم بلاش اخبار مفبركة مفيش حد وقع من البلكونات والصفح اللي حاطه الصورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتب عليها الخبر مش هقولكم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

وتابعت : ماحدش يشير الكلام دا راعو مامتوا لو شافت كده ".

كما نشرت الفنانة سارة درزاوى نجمة " مسرح مصر"، سبب وفاة نجل الفنان أوس أوس"، عبر حسابها على "إنستجرام".

وقدمت سارة التعازى وعلقت على آية قرآنية نشرتها بالقول: "انا لله وانا اليه راجعون.. على ابن اوس اوس ورويدا الصغير عمره 3 شهور توفاه الله وفاة طبيعية.. ربنا يصبر قلبكم على مصابكم، مفيش كلام ممكن يخفف الألم.. بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش أخر".

وتابعت سارة، "يارب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته علي نفوسكم ويربط علي قلبكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن الطفل الرضيع علي، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" رحل عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.


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