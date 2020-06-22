السبب صادم.. طلاق عروسين في شهر العسل أمام المحكمة

22 يونيو 2020 - 03:05 م

رفعت عروس لم يمر على زواجها سوى أسبوعين، دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن اكتشفت الصدمة التي لم يخفيها الزوج كثيرًا.

وأقامت العروس دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، وقالت الزوجة في دعواها بسحب وسائل إعلامية ، إنها تزوجت زواج تقليدي ، وخلال 5 أشهر من تحضيرات الزواج، كان يعاملها بشكل جيد، ووفر لها سكنًا في منطقة راقية، موضحة أنه لم تمر سوى أيام معدودة بعد انتهاء حفل الزفاف، حتى جاء بزوجة ثانية لتعيش برفقتهما.

وأكدت العروس وتدعى "ع.م.ن" أن مشادات وقعت بينهما، بسبب عدم مصارحته لها بزواجه، وهدد بتركها معلقة، لتعيش في عذاب بين خيارين؛ القبول بالعيش مع ضرة، أو الطلاق بعد أيام من الزواج، فاتخذت القرار الأخير.