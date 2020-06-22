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اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل

الرياضة

منتخب اليد
منتخب اليد

محمد عبد الحارس

فيروس

بطل

كورونا

اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر إلغاء الموسم الجاري دون تحديد بطل، وذلك بعد توقف المسابقات لأكثر من 3 أشهر على إثر تفشي فيروس كورونا.

وعقد اتحاد اليد اجتماعًا مع الأندية الـ 18 المشاركين في دوري اليد للمحترفين ظهر اليوم الإثنين من أجل الاستقرار على القرار النهائي بشأن الموسم الجاري، حيث جاءت أغلبية الأصوات في صالح إلغاء الموسم.

كما قرر الاتحاد موعد انطلاق الموسم الجديد في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.


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