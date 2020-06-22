  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

السبب صادم.. طلاق عروسين في شهر العسل أمام المحكمة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات مبكية عن والدتها

سامح شكري وزير الخارجية

تصريحات حازمة من الخارجية عن سد النهضة

بالفيديو.. التليفزيون المصري يهاجم فيلم "سيارة ترحيلات"

البحوث السكانية: التليفزيون المصري السبب في هذا الشيء

الكمامة

"المواصفات والجودة" :لا يوجد كمامة تمنع دخول الفيروس

محمود الخطيب

4 ملفات هامة على طاولة اجتماع لمجلس الأهلى

الشيخ خالد الجندي

"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

الاهلى

حقيقة إصابة 2 من لاعبي الأهلى بـ "كورونا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور :"ما يحدث بالجبلاية "تهريج"

لقاح أمريكى يعالج من فيرس " كورونا "

يحمي من الفيروس عامين.. معلومات مثيرة عن اللقاح الروسي لكورونا

بعد فقدانها الوعي..

ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات مبكية عن والدتها

آخر الأخبار

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"لما حد يموت ادخلها العناية مكانه".. رواية مبكية عن وفاة "ماما سناء"

#

ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها

#

نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"

#

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

فيس بوك

كورونا

رجاء الجداوي



دعت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالشفاء لوالدتها من فيروس كورونا المستجد بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتبت أميرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك: "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيي يا مميت، اكتب لأمي الحياه يا قادر يا مجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومُنّ عليها بالشفاء".

وأضافت،: "يا رب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين لمجيب الحي القيوم".

وتابعت: "وأنت أيضا القائل ادعوني استجب لكم.. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي اشفي أمي انت الذي تحيي العظام وهي رميم، أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا رب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"
» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليلا موحدا للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "
» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية