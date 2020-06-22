"المواصفات والجودة" :لا يوجد كمامة تمنع دخول الفيروس

22 يونيو 2020 - 01:47 م









أكد الدكتور أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن فرنسا أول دولة استخدمت الكمامة القماشية، ووزعت عدد من الاشتراطات حتى تكون آمنة في الاستخدام.





وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أن مصر وضعت أيضا عدد من الاشتراطات عند تصنيع الكمامة القماشية، حيث يجب أن تكون فعالة في الحماية عند استخدامها 25 مرة، وتمنع نفاذ أي جسم أكبر من 3 ميكرون، كما تمنع دخول السوائل إلى منطقة الفم، فضلا على أنها يجب ألا تسبب ضيق تنفس للشخص.







وتابع:"لا يوجد كمامة يمكن أن تحقق أمان بنسبة 100% دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، منوها بأنه في حال شعور مرتدي الكمامة القماشية بأي بلل في منطقة الفم والأنف يجب خلعها فورا وغسلها، حيث أن مدة ارتداؤها 4 ساعات".

