حقيقة إصابة 2 من لاعبي الأهلى بـ "كورونا"

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نفى مسئولو اتحاد الكرة، إصابة اثنين من لاعبى الأهلى بفيروس كورونا، لسببين، الأول أن اللجنة الطبية لم تتسلم نتيجة المسحات من الأساس، ولكن تتسلمها خلال ساعات، والثانى أن اللجنة حتى وإن اكتشفت إيجابية عينة أى لاعب لن تعلن فى وسائل الإعلام وسيتم إخطار اللاعبين بشكل سرى حفاظاً على خصوصيتهم.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل، وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حالة ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق.


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