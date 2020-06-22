سد النهضة لو انهار الميه هتبقي فوق كوبري قصر النيل

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إثيوبيا

اديب

إم بي

سي مصر



عقب الإعلامي عمرو أديب، علي التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة ، قائلا :" مصر تحلت بالصبر لمدة 9 سنوات منذ بداية مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي".

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" حينما أعلنت مصر اللجوء لمجلس الأمن لتعثر المفاوضات ، وجدنا تصعيد من قبل الجانب الأثيوبي".

وتابع :" فيه ناس بتتكلم عن أن سد النهضة أما يتملي هينهار ، سد النهضة لو إنهار الماية هتبقي فوق كوبري قصر النيل ، انا مش فاهم اليومين دول فاجأه فيه هجوم علي مصر إنها بتطلب حقوقها".

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