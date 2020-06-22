سد النهضة لو انهار الميه هتبقي فوق كوبري قصر النيل

22 يونيو 2020 - 12:54 م









عقب الإعلامي عمرو أديب، علي التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة ، قائلا :" مصر تحلت بالصبر لمدة 9 سنوات منذ بداية مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي".







وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" حينما أعلنت مصر اللجوء لمجلس الأمن لتعثر المفاوضات ، وجدنا تصعيد من قبل الجانب الأثيوبي".







وتابع :" فيه ناس بتتكلم عن أن سد النهضة أما يتملي هينهار ، سد النهضة لو إنهار الماية هتبقي فوق كوبري قصر النيل ، انا مش فاهم اليومين دول فاجأه فيه هجوم علي مصر إنها بتطلب حقوقها".

