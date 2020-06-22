» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة

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متابعات - الدويني فولي

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الزواج

زواج

طلاق

أقامت سيدة دعوى طلاق ضد زوجها، أمام إحدى محاكم الأسرة بعد 16 يومًا فقط، من الزواج، بعدما صُدمت باكتشافها زواجه من أخرى، وإحضارها للعيش معها في نفس السكن.

وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت زواج صالونات، وخلال 5 أشهر من تحضيرات الزواج، كان يعاملها بشكل جيد، ووفر لها سكنًا في منطقة راقية، موضحة أنه لم تمر سوى أيام معدودة بعد انتهاء حفل الزفاف، حتى جاء بزوجته لتعيش برفقتهما.


وأكدت ”ع.م.ن“  أن ”مشادات وقعت بينهما، بسبب عدم مصارحته لها بزواجه، وهدد بتركها معلقة، لتعيش في عذاب بين خيارين؛ القبول بالعيش مع ضرة، أو الطلاق بعد أيام من الزواج، فاتخذت القرار الأخير“.

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