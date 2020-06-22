» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي

فاجأت الفنانة الشابة إنجي خطاب، جمهورها بقرار اعتزالها مهنة التمثيل بشكل نهائي، جرّاء تعرضها للظلم وعدم الحصول على ما تستحقه، وسط مطالبات للعشرات من أصدقائها ومحبيها بالعدول عن قرارها.
وقالت خطاب عبر حسابها الشخصي في ”فيسبوك“: ”بعد تفكير طويل أوي قررت أعتزل مهنة التمثيل.. قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي“.
وتابعت: ”مع إني ضاع عمري فيها سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الإخراج وكارنيه النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه.. للأسف الوسط ده مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم“.