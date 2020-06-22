» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي

22 يونيو 2020 - 12:36 م

فاجأت الفنانة الشابة إنجي خطاب، جمهورها بقرار اعتزالها مهنة التمثيل بشكل نهائي، جرّاء تعرضها للظلم وعدم الحصول على ما تستحقه، وسط مطالبات للعشرات من أصدقائها ومحبيها بالعدول عن قرارها.









وقالت خطاب عبر حسابها الشخصي في ”فيسبوك“: ”بعد تفكير طويل أوي قررت أعتزل مهنة التمثيل.. قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي“.







