  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمود الخطيب

4 ملفات هامة على طاولة اجتماع لمجلس الأهلى

الشيخ خالد الجندي

"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

الاهلى

حقيقة إصابة 2 من لاعبي الأهلى بـ "كورونا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور :"ما يحدث بالجبلاية "تهريج"

لقاح أمريكى يعالج من فيرس " كورونا "

يحمي من الفيروس عامين.. معلومات مثيرة عن اللقاح الروسي لكورونا

الإعلامي عمرو أديب

سد النهضة لو انهار الميه هتبقي فوق كوبري قصر النيل

حالة الطقس

تصريحات هامة من الأرصاد عن طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الديهي

"الديهي" يعلن خضوعه للعزل المنزلي

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة دفن أحمد راضي في مقابر ضحايا كورونا

الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات السيسي

بالصور..

الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر

الصفحة الأخيرة

الكشف عن أفران حرق وسور ضخم من العصر الروماني
الكشف عن أفران حرق وسور ضخم من العصر الروماني

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سجن «القرد المخمور» مدى الحياة.. قتل صاحبه وأصاب 250 آخرين

#

وزيرة الصحة: خروج 401 حالة من العزل بعد تعافيهم من كورونا

#

4 أنواع من الخفافيش الأفريقية تساعد في الكشف عن المتسبب في "كورونا"

#

قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

كشفت البعثة الأثرية المصرية أثناء أعمال مشروع  ترميم وإحياء طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش، عن عدد من أفران للحرق دائرية الشكل من الطوب اللبن عليها آثار حرق، وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر. 

وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان هذه الأفران والسور تم العثور عليهم في  منطقة نجع أبو عصبة،  وربما كانت تستخدم الأفران في تصنيع الفخار أو الفيانس، أما السور فوجد غرب طريق المواكب الخاص بمعبد خونسو، وطوله حوالي 30 متر وارتفاعه مترين ونصف وعرضه 3 أمتار، ويتكون من 17 مدماك من الطوب اللبن.

و قد عثرت البعثة أيضا على جدار تم بناءه من 3 مداميك من كتل من الحجر الرملي، وهو امتداد للجدار الذي كان يحمي الضفة الشرقية للنيل من تغير مناسيب نهر النيل خلال مواسم الفيضان والتحاريق، ويمتد هذا الجدار من أمام معبد الكرنك شمالاً وحتى معبد الأقصر جنوباً بمحاذاة طريق المواكب الكبرى بطول حوالي 3 كيلومترات.

وأكد د. وزيري على أن فريق العمل قد التزم باتخاذ كافة تدابير الوقاية والحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، أثناء الأعمال حيث التزم كل العاملين بالمشروع بارتداء الكمامات واتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي أثناء القيام بأعمال الحفر.

الجدير بالذكر أن أعمال الحفائر بمناطق متفرقة من طريق الكباش مستمرة منذ عام 2017 وذلك للكشف عن جميع الكباش الموجودة به في إطار مشروع إحياء الطريق تمهيدا لافتتاحه قريبا.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليل موحد للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "
» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون
» أول تعليق من "الدرع" بعد تجديده للزمالك
» البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق
» 85 ألف طالب أزهري يؤدون مادة الفقه وسط إجراءات مشددة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية