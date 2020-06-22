» أول تعليق من "الدرع" بعد تجديده للزمالك

محمد عبد الحارس
أبدى يحيي الدرع، نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك، سعادته بتجديد تعاقده مع النادي.
وأضاف "الدرع" عقب تجديد تعاقده خلال ظهوره في مقطع فيديو على شاشة قناة الزمالك: "أتشرف بإكمال مسيرتي مع الزمالك وأشكر المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادي".
وواصل:"أعد جماهير الزمالك بالقتال في الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البسمة على وجوههم".
وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي تجديد عقد يحيي الدرع نجم فريق كرة اليد بالنادي.
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