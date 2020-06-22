» 85 ألف طالب أزهري يؤدون مادة الفقه وسط إجراءات مشددة

22 يونيو 2020 - 11:03 ص

انطلقت صباح اليوم الاثنين، امتحانات طلاب القسم الأدبي والشعبة الإسلامية بالثانوية الأزهرية، في ثاني يوم لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي الطلاب مادة الفقه.











ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.









كما أنّ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.









ويترأس الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لليوم الثاني لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية، والتشديد على تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.









وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها بأن يرسل ما يثبت هويته.









ويقوم الأزهر بتوفير أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وتسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يتواجد 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.









وتم التأكيد على نظافة مقار اللجان ودورات الميا ، وتم إعطاء توجيهات لرؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظ، وضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف.







