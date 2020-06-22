جامعة القاهرة تكشف مفاجأة بشأن الشفرة الوراثية لكورونا في مصر

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مصر

جامعة القاهرة

فيروس كورونا

الشفرة الوراثية



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسات التى أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة، كشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، وتحديد النوع المنتشر فى مصر، وذلك عبر تقنية «تسلسل الجيل القادم»، وهو الأمر الذى سيكون له أثر كبير على مسار التعامل مع الوباء فى مصر.


وقال «الخشت» فى بيان أمس، إن تعيين الشفرة الوراثية يضمن أن تكون مستهدفات العلاج واللقاحات فى أجزاء ثابتة بشفرة الفيروس وليس فى أجزاء متغيرة وراثياً.


وكان الفريق البحثى بجامعة القاهرة، المشارك فى الدراسات البحثية مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى، تتبع الجينى الكامل لعدد 64 عزلة فيروسية من بين 84 عينة لمرضى إيجابيين لفيروس كورونا كان قد تم تشخيصهم بتحليل تفاعل البلمرة التسلسلى PCR، ووجد الفريق أن الفيروسات المنتشرة فى مصر أقرب إلى شعبة من الفيروسات التى صنفها العلماء أنها من المجموعة B (بحسب تصنيف فورستر الألمانى) أو 2a2 أو 20A (بحسب تصنيف NextStrain)، علماً بأن هذه المجموعات لا تختلف فى صفات العدوى، لكنها تساعد على معرفة تتبع مسارات انتشار الفيروس.


وكشف الفريق عن أن المقارنات الوراثية أوضحت تشابه الفيروسات التى تم تعيين شفرتها بالفيروسات المنتشرة فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والسعودية، حيث قام علماء من كلية الصيدلة بمضاهاة التتابعات الوراثية وتم التحقق من وجود تغيير واحد غير جوهرى على بروتين النتوء.

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