جامعة القاهرة تكشف مفاجأة بشأن الشفرة الوراثية لكورونا في مصر

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسات التى أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة، كشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، وتحديد النوع المنتشر فى مصر، وذلك عبر تقنية «تسلسل الجيل القادم»، وهو الأمر الذى سيكون له أثر كبير على مسار التعامل مع الوباء فى مصر.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسات التى أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة، كشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، وتحديد النوع المنتشر فى مصر، وذلك عبر تقنية «تسلسل الجيل القادم»، وهو الأمر الذى سيكون له أثر كبير على مسار التعامل مع الوباء فى مصر.