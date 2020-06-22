"قالولي اتصرف".. حقيقة رفض مستشفى استقبال مصابة بكورونا

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مستشفى مبرة المعادي



روي عبد الرحمن مصطفى، حفيد السيدة التي رفضت مستشفى مبرة المعادي استقبالها، تفاصيل الواقعة ، قائلا :" الطبيب عندما تيقن من أن جدتي مصابة بالكورونا، رفض استقبال الحالة، وقالي "أتصرف أنت، وتواصل مع وزارة الصحة من خلال رقم 105".

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه عندما تواصل مع وزارة الصحة من خلال رقم 105 لم يتم الرد عليه.

وتابع:" الوضع الصحي لجدتي يسوء جدًا، معقبًا: "أنا مش عايز حاجة غير إن جدتي تروح رعاية مركزة ، حرام أسيب جدتي تموت".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة.

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