» وفاة نجل فنان شهير بعد سقوطه في المنزل

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أوس أوس
أوس أوس

متابعات - الدويني فولي

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سقوط

أوس أوس

فنان

ابن

توفى منذ قليل نجل الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، بعد مولده بثلاثة أشهر، إثر سقوطه في المنزل، ومن المقرر دفنه في مقابر الأسرة بصلاح سالم.
يذكر أن الطفل اسمه «علي» وهو الابن الثاني للفنان محمد أسامة.


وكان «أوس أوس» قد احتفل بمولد نجله الأكبر مؤخرا ووجه رساله له عبر «فيسبوك» قائلا: «ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك على أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى».


جدير بالذكر أن الفنان محمد أسامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل (أتنين في الصندوق) برفقة الفنان حمدي الميرغني والفنان صلاح عبدالله والفنانة انتصار، وكان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

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