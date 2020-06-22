"لما حد يموت ادخلها العناية مكانه".. رواية مبكية عن وفاة "ماما سناء"

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الحدث

ماما سناء

لميسي الحديدي



كشف محمد شاكر، الشهير بحمو نجم التيك توك، ونجل الراحلة "ماما سناء"، تفاصيل وفاة والدته، قائلًا: "أمي ماتت ومعرفش مصابة بكورونا ولا لأ، لإني معرفتش أخدلها مسحة لأن المعمل كان قافل".

وأضاف "شاكر"، خلال تصريحاته ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي،  أن الأحداث كلها لم تتجاوز 24 ساعة منذ توجهه بوالدته لإحدى العيادات الخاصة للكشف عليها، وأخبره الطبيب أنه يشتبه في إصابتها بفيروس كوورنا.

وتابع: "طلب مني إجراء بعض الفحوصات وذهبت بها بالفعل للحميات ومعي الأشعة والتحاليل وأخبرتني الطبيبة في مستشفى الحميات بالتوجه لمبرة كفر الدوار لأن الراحلة كانت تحتاج لعناية مركزة، وهي غير متوفرة في الحميات وتوجهت للمستشفى " المبرة " ورفضوا فتح الباب لي".

واستكمل: "بعدما قررت التوجه بها للمنزل ورعايتها وتوفير الأكسجين لها، وفي تمام السادسة من مساء اليوم التالي عانت والدتي من الدخول في غيبوبة وظلت تتنفس بنهجان فقط وعدت بها مجددًا لمستشفى المبرة ورفضوا فتح الباب مجددًا إلا أنني ظللت أصرخ حتى فتحوا الباب ورفض العاملين حمل والدتي وجلبت كرسي واستعنت بمارة في الشارع لحمل أمي للداخل حتى استقبال المستشفى ".

وواصل حديثه :"طلبت من الطبيب مستنجدا به إنقاذ والدتي فلم يرد علي وقال للمرضة ضعيها على جهاز أكسجين وفور وضعها اكتشفنا أن نسبة الأكسجين 40 فقط فعدت له مجددًا قلت له حضرتك والدتي بتموت، قالي طيب ما تموت أعملها إيه ما فيش مكان في العناية المركزة لما يموت حد من العناية أبقى أدخل والدتك مكانها".

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