» اتهامات لمزارع الفراولة في المغرب بنقل فيروس " كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

الفراولة

أكد محمد المعموري رئيس الفيدرالية المغربية للفواكه أن جميع المعامل والمزارع الفلاحية في مدينة القنيطرة إلي مدينة العرائش التزمت بتعليمات السلطات المغربية منذ بداية جائحة " كورونا" ، ردا علي الاتهامات بأن ضيعات ومعامل الفراولة سبب تفشي فيروس " كورونا " المستجد.

و أضاف العموري في تصريحات صحفية أن المعامل حرصت علي توفير شروط السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي داخل المراكز ووسائل النقل، مشيرا إلي أن أرباب العمل لا يملكون وسيلة مراقبة للعاملات في منازلهم أو محيطهم وأن قرار الدولة نص علي عدم توقف القطاع الفلاحي والاستمرار في توفير الأمن الغذائي.

ولفت إلي أنه تم توفير شروط السلامة من خلال وضع المسافة القانونية داخل المعامل ووضع حواجز بين العاملات وتقليل عدد الركاب في وسائل النقل بنسبة 50% وتعقيمها في الليل والنهار ،  مشيرا إلي أنه تم شراء 700 ألف كمامة للعاملين مما كلف الدولة الملايين .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن جميع الإصابات في قطاع الفراولة بدون أعراض مرضية .

 


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