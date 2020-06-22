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"قرقاش": الإمارات وفرنسا تدعوان لوقف إطلاق النار فورا فى ليبيا

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وكالات- الدويني فولي

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أجرى مسئول إماراتي رفيع مباحثات مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في ليبيا، اتفقا فيها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين، خاصة في سرت.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش في تغريدة نشرها على "تويتر": "أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا، متفقون تماما مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين خاصة في سرت، نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع لليبيين".


يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعربت، مساء السبت، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا، وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.

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