أديب: "هو عشماوي كان بيجلنا منين"

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تتعرض لحالة من الهجوم بسبب مطالبتها بحقوقها سواء على مستوى الملف الليبي، أو ملف سد النهضة. 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مصر تحافظ على مصالحها، مصر لم تجرم وأي دولة مكانها ستفعل ما فعلته.

وتابع: "هو هشام عشماوي كان بيجلنا من فين.. مصر بتأمن حدودها ، وأي دولة تسعي لتأمين حدودها محدش له عندها حاجة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

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