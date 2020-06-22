  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الديهي

"الديهي" يعلن خضوعه للعزل المنزلي

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة دفن أحمد راضي في مقابر ضحايا كورونا

الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات السيسي

البورصة

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

"قالولي اتصرف".. حقيقة رفض مستشفى استقبال مصابة بكورونا

بالفيديو: ريهام السهلي لـ «أبوالفتوح»: أنت فاكر نفسك «غاندي»

ريهام السهلي تروي تجربتها مع كورونا في ظهورها الأول

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تكشف مفاجأة بشأن الشفرة الوراثية لكورونا في مصر

سيد عبد الحفيظ

تفاصيل عودة تدريبات الأهلي بعد غد

أديب

أديب: "هو عشماوي كان بيجلنا منين"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن "فايلر"

بدولة أوروبية.. طعن عمدة بلدة سياحة في الرقبة

عرب وعالم

عمليات طعن منفردة ببريطانيا
عمليات طعن منفردة ببريطانيا

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بدولة عربية.. أب يقتل ابنه في ليلة زواجه

#

مشهد تمثيلي مسيء في رمضان بدولة خليجية

#

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

#

اندلاع حريق ضخم في أحد الأبراج الشاهقة بالإمارات

طعن

بروج

بليجيكا

رقبة

قال عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، إنه يعرف المعتدي، ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

وأبلغ المحامي البالغ من العمر 62 عاما، أمس الأحد، محطة إذاعة "في آرتي" أنه كان لديه موعد مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه، ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.


وقال: "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة، وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.


وأصيب دي فو بإصابات خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه، وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.


وعلى الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.


وتعتبر مدينة بروج وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الساحل في غربي بلجيكا ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من "الدرع" بعد تجديده للزمالك
» البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق
» 85 ألف طالب أزهري يؤدون مادة الفقه وسط إجراءات مشددة
» اشتباكات في فرنسا بسبب حفل موسيقي
» 1.2 مليار جنيه تكلفة منظومة المخلفات الجديدة
» اتهامات لمزارع الفراولة في المغرب بنقل فيروس " كورونا"
» وفاة نجل فنان شهير بعد سقوطه في المنزل
» مدرب ليفربول يكشف سر عدم مشاركة صلاح أمام إيفرتون
» بسبب " كورونا".. كارثة جديدة تهدد نيويورك
» منى زكي تكشف عن الفنان الوحيد الذي تعتبره مثل والدها
» برقية عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي الدوق هنري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية