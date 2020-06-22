بدولة أوربية.. طعن عمدة بلدة سياحة في الرقبة

22 يونيو 2020 - 10:00 ص

قال عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، إنه يعرف المعتدي، ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.









وأبلغ المحامي البالغ من العمر 62 عاما، أمس الأحد، محطة إذاعة "في آرتي" أنه كان لديه موعد مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه، ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.









وقال: "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة، وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.









وأصيب دي فو بإصابات خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه، وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.









وعلى الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.







