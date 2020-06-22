أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين، عددًا من المواجهات بمختلف الدوريات الأوروبية، بعد أن عادت الحياة جزئيا إلى طبيعتها بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإسباني

ليجانيس و غرناطة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال و ا?شبيليه 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الانجليزي

مانشستر سيتى و بيرنلى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد بريشيا 7:30

ليتشى ضد ميلان 7:30

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