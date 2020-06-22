» بسبب " كورونا".. كارثة جديدة تهدد نيويورك

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مسئولين في نيويورك أن هناك كارثة جديدة بسبب فيروس " كورونا" المستجد تهدد المدينة بسب صعوبة تحديد المصابين لوقف انتشار الفيروس و ذلك من صعوبة تتبع المخالطين بسبب إحجام الكثير من المصابين عن تقديم معلومات عبر أجهزة التتبع .
وأضاف المسئولين في تصريحات صحفية لـ" نيويورك تايمز " أن 35% فقط من بين 5347 شخص من سكان المدينة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأسبوعين الأولين من برنامج تتبع الاختلاط قدموا معلومات بشأن اتصالاتهم الوثيقة .
و أكد بيري هالكيتيس عميد كلية الصحة العامة بجامعة راتجرز أن نسبة الـ 35 % متدنية للغاية لاستخلاص المعلومات ، وبالنسبة للجميع يجب أن نحصل علي معلومات عن 75% من مخالطيهم يوميا ، محذرا من تفاقم الأعداد .
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