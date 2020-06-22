الإبراشي: بيهددوني بالحبس

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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن تلقيه تهديدا بالملاحقة القضائية، بسبب فتحه ملف بيع تراث الفنان الراحل أحمد زكي، قائلا: "تم بيع ودهس تراث أحمد زكي ووثقنا ذلك بالصوت والصورة، ورصدنا وثائق سرية لا يجب لأحد الاطلاع عليها ولكن للأسف تم بيعها".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، متسائلا: "من الذي يجب أن يحاسب من دافع عن الإرث الأدبي والفكري والمعنوي للفنان أحمد زكي، أم من باع ذلك.

وتابع: "مينفعش خصوصيات أحمد زكي تباع أو تخرج للناس بل يجب أن يضعها الورثة له داخل نطاق خصوصياتهم، معقبا: "بيهددوني بالحبس عشان كشفت سرقتهم لتراث وخصوصيات فنان عظيم".

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