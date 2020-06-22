الغندور يعلن عودته للشاشة بشروط جديدة .. فما هي؟

أحمد عادل شعبان
أعلن خالد الغندور عودته إلى تقديم البرامج على قناة الزمالك وذلك بعد اختفائه لفترة بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا.
وقال الغندور في تدوينة عبر "فيس بوك" : ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير مع احتفاظ كل فريق بمناقشة قضاياه و الدفاع عنها دون الإساءة للغير.
وأضاف: اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة.
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