الغندور يعلن عودته للشاشة بشروط جديدة .. فما هي؟

22 يونيو 2020 - 07:47 ص

أعلن خالد الغندور عودته إلى تقديم البرامج على قناة الزمالك وذلك بعد اختفائه لفترة بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا.



وقال الغندور في تدوينة عبر "فيس بوك" : ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير مع احتفاظ كل فريق بمناقشة قضاياه و الدفاع عنها دون الإساءة للغير.



وأضاف: اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة.



