» "الإبراشي" يكشف: تعرضت للتهديد بسبب أحمد زكي

22 يونيو 2020 - 01:00 ص

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي ، أن هناك تهديدا بالملاحقة القضائية له لأنه فتح ملف بيع تراث الفنان الراحل أحمد زكي ، وتابع: " تم بيع ودهس تراث أحمد زكي ووثقنا ذلك بالصوت والصورة ولم نتخفى ونحن نقوم بعملنا ورصدنا وثائق سرية لا يجب لأحد الاطلاع عليها، ولكن للأسف تم بيعها".

