"الرياضة" تكشف حقيقة تحمل تكلفة مسحات "كورونا" للاعبين

22 يونيو 2020 - 12:20 ص

نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التي تجريها الأندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضي .



وقال مصدر بالوزارة أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر ولم يتم مناقشته من الأساس .



وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضي جاء بعد دراسة مستفيضة من لجنة الأزمة بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى إطار خطة الدولة للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا .



وقالت الوزارة أن كل اتحاد مسئول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للاكواد والضوابط التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر الاعلان عن عودة النشاط الرياضي بحضور وزيري الشباب والرياضة والإعلام ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة .

