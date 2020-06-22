عالمياً.. إصابات فيروس كورونا تتخطى هذا الرقم الصادم

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تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم 9 ملايين حالة حتى مساء الأحد.
وبلغت الحصيلة 9 ملايين و23 ألفًا بحسب موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات بأكثر من مليونين و350 ألفا.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من مليون و73 ألفا، تليها روسيا بأكثر من 584 ألف حالة.
من جانب آخر، بلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في العالم أكثر من 469 ألفا.
أمّا حصيلة المتعافين فقد بلغت 4 ملايين و792. -


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