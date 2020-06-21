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بيان الأحد.. 1475 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 34 ألفا و634

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كورونا في إيطاليا
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أعلنت إيطاليا، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا، إلى 34 ألفا و634، عقب تسجيل 24 وفاة.
وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني الإيطالية، أن عدد الإصابات النشطة في البلاد تراجع إلى 20 ألفا و972، فيما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 238 ألفا و499، بعد تسجيل 224 حالة.
وأوضح البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 182 ألفا و893.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و981 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 468 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و776 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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