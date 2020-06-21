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تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا

عرب وعالم

الجامعة العربية
الجامعة العربية

المصريون ـ متابعات

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أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر، غدا الاثنين، إلى بعد غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.

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