الجيش الليبي: مصر عظيمة بتاريخها.. وكلمة "السيسي" تاريخية

21 يونيو 2020 - 11:00 م

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى أن مصر عظيمة بتاريخها، مشيدا بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بتفقد المنطقة الغربية العسكرية.



أضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، أن مصر لديها شرعية كاملة لمساندة ليبيا، مشيرا إلى أن هذه المعركة ليست وطنية ولا تخص ليبيا فقط، وخطيرة جدا تتعدى حدود الوطنية والمنطقة الإقليمية.



وأشار المتحدث باسم الجيش الليبىن إلى أن العناصر التكفيرية والمتطرفة يهددون ليبيا، وهذه معركة قومية تخص الأمن القومى العربى وتهدد كل المنطقة العربية بما فيها مصر، والقوات المسلحة الليبة العربية تحارب نيابة عن العالم.



وذكر أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس تاريخية ولها مدلول كبير من حيث الزمان والمكان، بداية من إلقاء الكلمة في مطروح، والتى شهدت حضور وفد من القبائل الليبية التي دعمت الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية.



وأعلنت جمهورية مصر العربية بشكل واضح حقها في التدخل بليبيا لحماية أمنها القومي، وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا أصبح مشروعاً وتتوافر له الشرعية الدولية، وأن الهدف الأول هو حقن دماء الشعب الليبي ووقف إطلاق النار.



كما أكد «السيسي» أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية على أن الجاهزية للقتال والاستعداد ضروري في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، بسبب دعم الميليشيات والإرهاب في ليبيا، داعياً إلى حل الميليشيات ووقف القوى الداعمة للإرهاب ومع إعلان مصر حقها المشروع، حسبما ذكرت منصة «مداد نيوز».

