  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس الوزراء

مستشار "الوزراء": أدوية فيروس كورونا متوفرة بالأسواق

الثانوية العامة

تعليق وزير التعليم على تسريب "شاومينج" للامتحانات

كورونا في مصر

هذا هو موعد تراجع إصابات كورونا في مصر

وزير التعليم

وزير التعليم يتوعد أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة بهذا القرار

كورونا في مصر

رئيس "مكافحة كورونا" يكشف خبر سار بشأن المصابين

دولة أوربية تكشف معلومات صادمة عن علاقة "السلمون" بكورونا

هل ينقل سمك السلمون فيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

«كلوب»: لهذا السبب لم أدفع أساسيًا بـ «صلاح» ضد إيفرتون

«كلوب»: لهذا السبب لم أدفع بـ «صلاح» أساسيًا ضد إيفرتون

وزيرة الصحة

بيان الأحد.. 1475 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"

جثة - أرشيفية

صدمة في الوسط الفني.. وفاة نجلاء محمود ياسين بـ"كورونا"

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لـ"طلاب الثانوية"

آخر الأخبار

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لطلاب الثانوية العامة

#

قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

#

برلمانية لـ"وزير التعليم" كلامك غير منطقى

#

وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة رصدت في اليوم الأول بعض السلبيات واتخذت تجاهها قرارات حاسمة وحازمة حتى لا تتكرر، مشيراً إلى أن بعض السلبيات غير المقبول هي استهانة الطلاب بجائحة كورونا، وتابع:"بعضهم بياخدوا بعض بالحضن والبوس كما لو كان مفيش كورونا".
وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مثل هذه السلبيات تتطلب توعية أوليا الأمور لأبنائهم، بخطورة عدم وجود تباعد اجتماعي أو عدم اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.
وفي سياق متصل، ناشد "شوقي"، جميع الطلاب بأن أي طالب خالط مصاب بفيروس كورونا، أو كان مريضاً لا يأتي إلى الامتحانات، حتى لا يؤذي غيره وعليه أخطارنا وسوف نقدم له اللازم، مشدداً أنه لن يتم معاقبة الطالب الذى لم يأتى الامتحان، وتابع: "وأنا بقوله مش هتتجازا".
وعن شائعة تسريب الامتحانات، قال وزير التربية والتعليم، :"الامتحانات بتحركها جهات سيادية مش الوزارة و لم يحدث أى تسريب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا
» وزير التعليم يوجه رسالة هامة لـ"طلاب الثانوية"
» مصر ليست مغلولة الأيدي بأزمة السد الإثيوبي
» جائحة كورونا كانت سبب في رواج هذا الأمر
» حار نهارًا.. تعرف على الطقس غدًا
» ألمانيا تشتعل.. شغب غير مسبوق وإصابات بين الشرطة
» المصارع الأسطوري «أندرتيكر» يصدم جمهوره بقرار مفاجئ
» انفجار قوي يهز أوكرانيا
» سجين أمريكي يحاول الهرب للمرة الثاني خلال أسبوعه واحد
» بعد الانهيار.. ممثل شهير يعلن إصابته بكورونا
» مقتل عريف في اشتباكات مع مسلحين بالجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية