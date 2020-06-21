» مصر ليست مغلولة الأيدي بأزمة السد الإثيوبي

21 يونيو 2020 - 10:40 م

قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، إن مياه النيل بالنسبة لمصر هي قضية موجود، وأمن قومي لا يمكن المساس به، مشيرًا إلى أنه مفاوضات سد النهضة استغرقت أكثر من 9 سنوات حتي وصلت لما وصل إليه الأمر اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هذه التنمية لا يمكن أن تكون على حساب الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحت خط الفقر المائي المعترف به عالميًا.



ووصف تحرك مصر إلى مجلس الأمن بالخطوة "الحكيمة"، مضيفًا: "مجلس الأمن يمثل أقوى دول العالم ، ولما ياخدوا موقف واضح سيون مؤثر".

