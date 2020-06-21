هل ينقل سمك السلمون فيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

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كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حقيقة ما يشاع أن سمك السلمون ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد.
وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، يوم الأحد، الذي إن جميع الأسماك لا تصاب بفيروس كورونا لأن كوفيد 19 حتى ينمو بحاجة إلى جسد إنسان حي، موضحًا أن الضجة كانت بسبب ظهور سلالة في الصين بسبب شخص كان يتعامل مع سمك السالمون وربما كان مصابًا بكورونا.
وأكد أن أي سطح يمكن أن يتلوث بالفيروس وفي حال لم ينتقل لكائن حي سيموت، مؤكدًا أن كورونا بحاجة إلى وسيط وعائل وهو الإنسان ولا ينتقل عن طريق الأسماك ولكنه قد يبقى على أي سطح لمدة 12 ساعة، مما يعني أن السطح الذي شهد واقعة الإصابة بالمتعامل مع السلمون ربما كان ملوثًا بالفيروس.
وأشار الحداد إلى أن الفيروس لا يخترق خلايا الأسماك بالأساس وطبيًا السلمون لا يحمل كورونا بل أن الأسماك مهمة للغاية بالنسبة إلى المناعة لمواجهة الأمراض لاحتوائه على العديد من العناصر الهامة منها أوميجا 3، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة طهي الأكل جيدًا وتعريضه لدرجة حرارة عالية وهو كفيل بقتل الفيروسات والبكتريا لأن الأغذية لا تنقل العدوى بل الأشخاص المخالطين هم من ينقلونها.

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