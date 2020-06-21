وزير التعليم يتوعد أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة بهذا القرار

21 يونيو 2020 - 11:20 م

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تواجد أولياء الأمور فى محيط المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة، "تعبنا جداً"، ومثل خطورة كبيرة وإفشال لجهود الدولة، وتابع:" حفاظاً على الجميع من يوم الخميس القادم لن يسمح بتواجد أولياء الأمور وتعاونا مع مديريات الأمن".

