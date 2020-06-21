وزير التعليم يتوعد أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة بهذا القرار

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تواجد أولياء الأمور فى محيط المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة، "تعبنا جداً"، ومثل خطورة كبيرة وإفشال لجهود الدولة، وتابع:" حفاظاً على الجميع من يوم الخميس القادم لن يسمح بتواجد أولياء الأمور وتعاونا مع  مديريات الأمن".
وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مجهودات الدولة فى الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، يتطلب استجابة أولياء الأمور، وقرار الاستعانة بوزارة الداخلية حتى لا نخاطر  مرة أخرى، وتابع:"طالما المناشدات منفعتش".

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