» «كلوب»: لهذا السبب لم أدفع بـ «صلاح» أساسيًا ضد إيفرتون

21 يونيو 2020 - 09:57 م

تواجد الدولي المصرى محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال المواجهة ا?مام مضيفه ا?يفرتون فى ديربى "ميرسيسايد"، مساء الا?حد فى ا?طار الجولة الـ 30 من الدوري الا?نجليزي الممتاز لكرة القدم.





وفي تصريح إلى وسائل الإعلام قبل الديربي، اعترف المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب بأن كلاً من صلاح وأندي روبرتسون لم يكنا لائقين بما يكفي لبدء المباراة.





وأضاف: "بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدريب في الأسبوع الماضي - لقد تدربوا، ولكن ليس مع الفريق - مثل "مو" و"روبو"، لكنهما كانا في الأمس في التدريب وبدا كلاهما جيدًا بالفعل. هذا هو السبب في أن "مو" ضمن الفريق، و"روبو" ليس بعد ولكن يوم الأربعاء سيكون متواجدًا".





وسيبدأ تاكومي مينامينو في مكان صلاح في الهجوم، إلى جانب روبرتو فيرمينو وساديو ماني. وعلى الرغم من فقدان بعض اللاعبين الرئيسيين، إلا أن كلوب واثق من أن فريقه لا يزال بإمكانه تقديم أداء قوي.





وقال "أتوقع أن نكون في حالة جيدة. أنا لا أعرف ما إذا كنا 100 في المائة لكن إيفرتون كان لديه نفس الوقت (إيقاف). كل شيء يتعلق بالاستعداد لمواجهة المشاكل في اللعبة وإيجاد الحلول".





وأضاف: "خلال تسعة أسابيع من عدم القيام بأي شيء، يمكنك أن تخسر أي شيء تقريبًا. يتدرب اللاعبون كل يوم ولكننا لا ندربهم على لحظة معينة حيث لم تكن لدينا فكرة قبل أسبوع واحد من بدء هذا التدريب مرة أخرى".





وتابع: "التدريب مختلف تمامًا إذا كنت ترغب فقط في الحفاظ على لياقتك أو أن تكون في أفضل شكل ليوم محدد. لقد حافظنا على لياقتهم حتى عرفنا حتى نذهب مرة أخرى ولا يفقد الأولاد الكثير".





ومضى: "لسوء الحظ الأمر ليس مثل ركوب الدراجة. علينا جمع 11 لاعبًا أو أكثر معا للحصول على نفس الفكرة في نفس اللحظة".





وإذا فاز ليفربول هذا المساء، فإنه ببساطة بحاجة إلى فوز بيرنلي على مانشستر سيتي مساء الغد للفوز باللقب.





وتضم تشكيلة ليفربول: