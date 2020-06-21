فقدت صوتها لمدة شهرين.. والآن تتحدث 4 لهجات مختلفة (حالة نادرة)

21 يونيو 2020 - 09:55 م

لمدة شهرين، لم تتمكن امرأة بريطانية من التحدث بسبب إصابة غامضة جعلتها عاجزة عن الكلام، لكن يمكنها الآن التحدث بأربع لهجات مختلفة.





وتوقفت إميلي إيجان (31 عامًا) عن الكلام في يناير من هذا العام، وفشل الأطباء بعد عدد لا يحصى من الاختبارات في تفسير السبب.





وفي نهاية مارس، بدأت إميلي أخيرًا في التحدث مرة أخرى، لكن صوتها لم يكن يبدو مثل لهجتها التي كانت تتحدث بها من قبل.





إذ تتحدث الآن في الغالب بلكنة بولندية - و"اللغة الإنجليزية المكسورة" في بعض الأحيان - لكن صوتها يمكن أن يتغير فجأة إلى صوت فرنسي وإيطالي أيضًا.





وإذا تعرضت للكثير من الإجهاد، تصبح لهجتها روسية، وعندما تكون مرهقة، يمكن أن تفقد القدرة على التحدث تمامًا.





وقالت إميلي إن "هذه التجربة برمتها كانت مرهقة للغاية. لم تتغير فقط لهجتي - أنا لا أتحدث أو أفكر بالطريقة نفسها التي كنت عليها قبل ذلك، ولا يمكنني بناء جمل كما اعتدت".





وأضافت: "أكتب بشكل مختلف الآن، لقد تغيرت مفرداتي بأكملها وأصبحت لغتي الإنجليزية أسوأ على الرغم من العيش في المملكة المتحدة طوال حياتي".





وتابعت: "قال والدي أنني لم أعد أبدو مثلما كان، لأنه لم يتخيل أبدًا صياغة كلمات مثلما أفعل الآن".





واستدركت: "لقد واجهت حتى إساءة معاملة من الغرباء الذين يعتقدون أنني أجنبية، كان لدي رجل يصرخ في السوبر ماركت يقول أن الأجانب مثلي هم السبب في الإصابة بفيروس كورونا. لقد تغيرت حياتي بالكامل".





بعد أشهر من الارتباك، تم تشخيص إميلي أخيرًا بمتلازمة اللكنة الأجنبية، وهو اضطراب نادر في الكلام ناتج عن تلف الدماغ.





اشتبه الأطباء في البداية في إصابتها بسكتة دماغية، لكنهم استبعدوا ذلك، ويعتقدون أن اضطراب الكلام ناتج عن تلف في الدماغ، لكنهم لا يعرفون حتى الآن سبب ذلك





كانت البداية عندما بدأت إميلي تعاني من الصداع لمدة أسبوعين قبل أن يتعمق صوتها فجأة أثناء عملها في منزل الأطفال الذي تديره في "بورنموث" في يناير في وقت سابق من هذا العام.





أصبح خطابها بطيئًا وسريعًا - وهو مؤشر رئيسي على السكتة الدماغية - لذلك تم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لفحوصات مكثفة للتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي.





استبعد الأطباء السكتة الدماغية، على الرغم من أنها فقدت القدرة على التحدث تمامًا أثناء إقامتها في المستشفى.. ذهبت إلى طبيب أعصاب بعد ثلاثة أسابيع في المستشفى لكنها لا تزال بدون صوت، وتم الاتصال بها فقط من خلال تطبيق على هاتفها.





وقالت: "كنت أعرف قليلاً من لغة الإشارة الأساسية كما أحتاجها للعمل منذ سنوات ولكني استخدمت يدي للتعبير عما أردت قوله. كان علي استخدام تطبيق" نص للتحدث "على جهاز "آي فون" الخاص بي والذي بدا مثل ستيفن هوكينز ولم يكن أنا".





وتابعت: "كان التكيف مع هذا الأمر صعبًا للغاية، وشعرت أنني شخص مختلف تمامًا".





قامت إميلي وشريكها برادلي (27 عامًا)، بحجز عطلة إلى تايلاند قبل أن تمرض وشجعها طبيب الأعصاب على القيام بالرحلة ومحاولة الاسترخاء قدر الإمكان.





بعد خمسة أيام من إجازتها في مارس، بدأت إميلي تتحدث ببطء مرة أخرى ولكن بصعوبة كبيرة، وقالت إنها "بدت أصم".





أصبح صوتها أقوى ببطء مع مرور الأيام ولكن صُدمت إميلي عندما أدركت أنها طورت لهجة أوروبا الشرقية.





وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، إنه تم تشخيص حالتها على أنها متلازمة اللكنة الأجنبية بعد عودتها من تايلاند، والآن يتغير صوتها بسرعة بين البولندية والروسية والفرنسية والإيطالية.





قالت إميلي: "أنا فتاة إسيكس (في إشارة إلى اللهجة المحلية للمقاطعة الواقعة شرقي إنجلترا) بشكل طبيعي - لهجتي كانت قوية حقًا وكان صوتي عالي النبرة ويمكن التعرف عليه حقًا، عرف الناس دائمًا أنه كان يتصل بي".





وأضافت: "في العطلة، بدأت في إصدار أصوات مثل شخص أصم يحاول التحدث - يُعتقد أن مسارات الأعصاب بدأت تفتح لأن جسدي كان مسترخياً تمامًا. عندما كنت في المنزل، كانت الكلمات تبدو وكأنها لغة أجنبية".





وتابعت: "لقد شعرت بسعادة غامرة عندما بدأ صوتي في العودة ولكنني الآن لا أتعرف على الصوت الذي يخرج من فمي، لا يبدو مثلي".





منذ تشخيص إصابتها، تتلقى إميلي علاجًا صوتيًا خاصًا مرة واحدة في الأسبوع، ولكن لا يوجد ما يشير إلى ما إذا كانت ستستعيد لهجتها الطبيعية.





وقد أدت حالتها النادرة للغاية إلى تركها مرهقةً، وقد عانت من ضعف في الجانب الأيسر قبل أسبوعين. مرة أخرى عانت من أعراض السكتة الدماغية، تم نقلها إلى المستشفى وتم تشخيصها الآن باضطراب عصبي وظيفي أيضًا.





أصيبت ذراعها اليسرى ويدها بالشلل الآن، لكن الأطباء يأملون أن تستعيد الشعور والحركة مع الوقت والعلاج الطبيعي.





قالت إميلي: "عمري 31 عامًا فقط، وصدمت من مدى تغير حياتي في غضون أشهر. لقد اضطررت للتوقف عن العمل لأن وظيفتي مرهقة للغاية وقال الأطباء إن التوتر سيجعل حالتي أسوأ فقط".





واعتبرت أن "أصعب شيء بالنسبة لي هو معرفة أن هذا الصوت لا بأس به. علي أن أتعلم أن أقبل أنه لا بأس بالنسبة لي أن لا أتمكن من إخراج الكلمات على الفور، فسوف تأتي في النهاية".



