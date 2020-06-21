  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"

جثة - أرشيفية

صدمة في الوسط الفني.. وفاة نجلاء محمود ياسين بـ"كورونا"

المدونة

صدمة .. وفاة ناشطة شهيرة أثناء إجرائها عملية تجميل

الجيش السوداني: استعدنا مدينة "هبيلا" بعد هجوم متمردي الحركة الشعبية

تطور خطير.. إثيوبيا تقصف الجيش السوداني

استعداد اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

3 إصابات و32 حالة اشتباه.. حصاد أول يوم امتحانات الثانوية العامة

كويكب بحجم «برج إيفل» يتجه نحو الأرض

كويكب بحجم «برج إيفل» يتجه نحو الأرض

مدبولي

في ظل كورونا.. تحذيرات حكومية حادة بشأن الأدوية

أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

إحالة مدير مستشفى وطبيبين للنيابة في واقعة وفاة «ماما سناء»

إحالة مدير مستشفى وطبيبين للنيابة في واقعة وفاة «ماما سناء»

جانب من الاجتماع

رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع بقادة الجيش "صور وتفاصيل"

ألمانيا تشتعل.. شغب غير مسبوق وإصابات بين الشرطة

عرب وعالم

ارتجاف ميركل
ارتجاف ميركل

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

#

إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

#

الدولار يختم تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع غير مسبوق

#

ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية

أشارت سلطات شتوتجارت الألمانية، إلى تصعيد غير مسبوق شهدته المدينة ليلا، بعد وقوع أعمال ارتكبها رواد السهر أوقعت أكثر من عشرة جرحى من الشرطة وتسببت بأضرار مادية لبعض المتاجر.

وتصاعد التوتر بعيد منتصف الليل عندما نفّذت حملة تفتيش شملت فتى ألمانيا يبلغ 17 عاما يشتبه بحيازته مخدرات، وفقا لما أعلن قائد شرطة شتوتغارت توماس برغر.

وسرعان ما تجمّعت حشود كانت تتجول في ساحة وسط المدينة حول الفتى لحمايته، وراحوا يرشقون الشرطة بالحجارة والقوارير.

واستخدم المحتشدون وغالبيتهم من الرجال، العصي لتكسير زجاج سيارات الشرطة المتوقفة في المنطقة.

وفي ذروة المواجهات اشتبك ما بين بين 400 و500 شخص مع قوات الشرطة وعناصر أجهزة الإنقاذ وأعلنت الشرطة توقيف 24 شخصا نصفهم ألمان.

وبعدما تمكّنت الشرطة من صد المهاجمين، تفرّقوا ضمن مجموعات صغيرة وقاموا بأعمال شغب في وسط المدينة شملت تكسير الواجهات الزجاجية للمحال التجارية، ونهب متاجر في سوق "كونيغشتراس" الرئيسية.

واستبعدت الشرطة الأحد وجود أي دوافع سياسية للمواجهات، واصفة مرتكبيها بأنهم من رواد السهر.

وقال رئيس بلدية شتوتغارت فريتس كون إن أعدادا كبيرة كانت على غير العادة متواجدة في وسط المدينة للتمتع بالأجواء الصيفية بسبب استمرار إغلاق الحانات على خلفية جائحة كوفيد-19.

وتابع أن بعضا من المشاغبين كانوا تحت تأثير الكحول، أما البعض الآخر فربما كانوا مدفوعين بـ"الإدمان على نشر تسجيلات قصيرة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وحول جنسيات الموقوفين من غير الألمان، أوضح توماس برغر، أنهم من كرواتيا والبرتغال وأفغانستان والصومال.

وقال وزير داخلية المنطقة توماس شتروبل إن أعمال الشغب "غير مسبوقة"، متعهّدا "استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لملاحقة المشاغبين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا تشتعل.. شغب غير مسبوق وإصابات بين الشرطة
» المصارع الأسطوري «أندرتيكر» يصدم جمهوره بقرار مفاجئ
» انفجار قوي يهز أوكرانيا
» سجين أمريكي يحاول الهرب للمرة الثاني خلال أسبوعه واحد
» بعد الانهيار.. ممثل شهير يعلن إصابته بكورونا
» مقتل عريف في اشتباكات مع مسلحين بالجزائر
» "بوتين" يغازل زعيم أوكرانيا
» 7 قتلى في انفجارين بالصومال
» مفاجأة صادمة.. إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا
» شريف منير يتصدر التريندات بصورة جديدة لبناته
» حادث مروع بالسعودية يودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية