صدمة في الوسط الفني.. وفاة نجلاء محمود ياسين بـ"كورونا"

21 يونيو 2020 - 08:45 م

تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة المخرجة نجلاء محمود ياسين، التي تعمل في القناة الثانية في التليفزيون المصري، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المؤرخ الرياضي الدكتور عادل سعد، الخبر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف :"رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان".

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين عدد من الفنانين والعاملين معها في القناة، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان.

وتسائل البعض عن كونها ابنة الفنان الشهير محمود ياسين، إلا أن البعض أكد عدم صحة قرابتها للفنان مشيرين إلى أنه مجرد تشابه في الأسماء.

وقال شريف الشناوي المخرج بالقناة الثانية في الهيئة الوطنية للإعلام، إن التلفزيون المصري فقد واحدة من أنشط العاملين به لافتا إلى أن الراحلة كانت حريصة قبل وفاتها بعدة أشهر على أداء مناسك العمرة وهو ما تحقق لها.

وكتب شريف الشناوي في حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصرى بسبب الإصابة بوباء كورونا الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".

وأضاف المخرج المصري قائلا: "اللهم إني أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة في شهر فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة"

واختتم شريف الشناوي منشوره قائلا: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وتقبلها من الشهداء والصالحين".





إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان. — Adel Saad (@DrAdelSaad1976) June 20, 2020





