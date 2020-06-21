بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"

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أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 24 حالة وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشكل حصيلة يوم الأحد لوفيات وإصابات كورونا تراجعا مقارنة بحصيلة يوم السبت، حين تم تسجيل 49 وفاة و262 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا 34634 حالة، وهي رابع حصيلة في العالم لعدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 238 ألفا و499 شخصا، ما يعتبر الحصيلة الثامنة عالميا للإصابات.


وتراجع عدد المصابين بكورونا حاليا من 21212 إلى 20972 شخصا خلال اليوم الأخير.

وانخفض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 152 إلى 148 مريضا خلال اليوم.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 182 ألفا و893 شخصا.

وخضع 3 ملايين و42 ألف شخص للفحوص للكشف عن فيروس كورونا.


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